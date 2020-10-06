Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма озвучили реальные цифры по карантину в школах
В Крыму восемь десятков классов общеобразовательных школ закрыты на карантин из-за COVID-19, сообщили РИА Новости Крым в министерстве образования, науки и молодежи
В понедельник школы в Москве, Ульяновской области и на Сахалине перевели на дистанционное обучение. При этом в Минпросвещения РФ сообщили, что единого решения по формату обучения нет, регионы сами вправе решить, переводить ли детей на дистанционное обучение.
В крымском министерстве сообщили, что все школы работают в штатном режиме.«Решений о дистанционном обучении не принималось», - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.
При этом в ведомстве уточнили, что сейчас 85 классов крымских школ закрыты на карантин из-за COVID-19, а восемь – из-за ОРВИ.
Ранее в министерстве сообщалось о 78 классов в 28 школах на карантине из-за COVID-19, и 11 закрытых классов из-за ОРВИ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти не намерены закрывать общеобразовательные учреждения на карантин до тех пор, пока федеральный центр не даст соответствующее разрешение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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