Власти думают как сохранить трамвайные пути в Евпатории

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Минстрой РФ разработал изменения в регулирующие строительство и реконструкцию трамвайных путей нормативные документы, которые решат проблему сохранения и развития трамвайных путей с колеей 1000 и 1435 мм.

Об этом сообщила пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России со ссылкой на директора федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки в строительстве» Андрея Басова.

«Проекты изменений в СП 84 и СП 98 сформированы с учетом потребностей регионов, где исторически используется «нестандартная» для большей части России колея 1000 и 1435 миллиметров. Речь о Евпатории, Пятигорске, Калининграде и Ростове-на-Дону, которые испытывают трудности при развитии своих трамвайных сетей из-за отсутствия необходимой нормативной базы. С целью решения данной проблемы разработаны необходимые изменения в своды правил. Сейчас документы находятся на экспертизе в Техническом комитете 465 «Строительство», после чего будут переданы на утверждение в минстрой России», – сообщил Басов.

В настоящее время нормативные документы содержат требования лишь к так называемой «Русской колее» шириной 1524 мм, что не позволяет полноценно поддерживать и развивать трамвайное движение в городах России с шириной трамвайной колеи 1435 «Европейская колея» и 1000 мм «Метровая колея» или «Узкоколейка».

«Европейская колея» находится в Ростове-на-Дону, имеет протяженность 60,4 км и также является одной из старейших. Предшественником трамвая здесь была конная железная дорога, открытая в 1887 году Бельгийским акционерным обществом. Именно потому, что хозяевами конки были бельгийцы, «европейская колея» оказалась в Ростове-на-Дону и стала уникальной для России.

«Метровая колея» присутствует в Евпатории, Калининграде, Пятигорске и составляет общую протяженность около 78 км. Евпатория – единственный город в Крыму, где сохранился трамвай, который работает с 1914 года. Средний возраст евпаторийских трамваев составляет 35 лет. Власти города планируют обновить подвижной состав за 1 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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