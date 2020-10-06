Водный кризис
Развитие сюжета: Ученые рассказали о состоянии водохранилищ и рек Крыма ● Власти Крыма решили, что воды на полуострове скоро станет больше ● Элита: опубликован список домов в Симферополе, где не будут отключать воду ● Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира ● В Крыму заявили, что самолет не имеет отношения к прошедшим дождям
В Симферополе бурят скважины для автономного снабжения котельных
В ходе предстоящего отопительного сезона около двадцати котельных в Симферополе будут снабжаться водой из артезианских скважин.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК во вторник.
«Мы договорились, что в Симферополе 17 котельных будут обеспечиваться за счет подземной воды», – сказал он.
Министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев сообщил, что в настоящее время уже пробурены 11 скважин из необходимых 14-ти. Все работы по бурению и обустройству планируется завершить до 15 октября.
«Рисков (срыва сроков) мы не видим, будут пробурены 14 скважин. Это позволит котельным питаться автономно и снизить нагрузку на систему водоснабжения», – отметил он.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах в начале сентября были введены графики подачи воды. В некоторых частях города воду дают по часам.
В конце сентября о переходе на графики подачи воды объявила администрация Алушты.
Это связано с дефицитом воды в Изобильненском водохранилище.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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