Коронавирус в Крыму
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В Севастополе учителей протестируют на COVID-19 перед каникулами
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Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование учителей на COVID-19 перед осенними каникулами.
«Надо перед уходом на каникулы тестирование учителей сделать. Составьте график. У нас медицинские работники есть в каждой школе. Надо передать им тестовые системы, провести обучение, как мазки брать ПЦР, чтобы потом передавать их в лабораторию», – цитирует слова Развожаева пресс-служба правительства города.
Ранее сообщалось, что в Севастополе со следующей недели отменяются массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.
По состоянию на утро 5 октября в Севастополе зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1135 человек, выздоровели 711 человек, 29 человек умерло.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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