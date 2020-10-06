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Коронавирус в Крыму

В Севастополе учителей протестируют на COVID-19 перед каникулами

В Севастополе учителей протестируют на COVID-19 перед каникулами

фото © MIA

Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование учителей на COVID-19 перед осенними каникулами.

«Надо перед уходом на каникулы тестирование учителей сделать. Составьте график. У нас медицинские работники есть в каждой школе. Надо передать им тестовые системы, провести обучение, как мазки брать ПЦР, чтобы потом передавать их в лабораторию», – цитирует слова Развожаева пресс-служба правительства города.

Ранее сообщалось, что в Севастополе со следующей недели отменяются массовые мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 5 октября в Севастополе зарегистрированы 28 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1135 человек, выздоровели 711 человек, 29 человек умерло.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма. Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 6% крымских школ, оснований для перевода учащихся на дистанционное обучение пока нет.

Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить школьников на двухнедельные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и ОРВИ.

Ялтинской молодежи подарят два ЗИЛа для «военно-патриотического воспитания». Депутаты Ялтинского городского совета согласовали передачу двух автомобилей ЗИЛ в подростково-молодежный центр «для популяризации военно-патриотического воспитания».

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