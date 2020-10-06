В Севастополе учителей протестируют на COVID-19 перед каникулами

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Глава правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил провести тестирование учителей на COVID-19 перед осенними каникулами.

«Надо перед уходом на каникулы тестирование учителей сделать. Составьте график. У нас медицинские работники есть в каждой школе. Надо передать им тестовые системы, провести обучение, как мазки брать ПЦР, чтобы потом передавать их в лабораторию», – цитирует слова Развожаева пресс-служба правительства города.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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