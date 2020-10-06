В Севастополе на «удаленку» отправят и работников моложе 65 лет

Вслед за старшими коллегами работать из дома рекомендуется и тем, кто старше 60 лет.

Вслед за сотрудниками госорганов старше 65 лет власти Севастополя намерены перевести на удаленный формат работы и их коллег старше 60 лет. Об этом сообщалось сегодня на аппаратном совещании правительства города.

«Мы пытаемся сейчас провести эту работу с лицами, которые старше 60 лет. Мне кажется тоже эту категорию нужно по крайней мере убедить, чтобы они работали в дистанционном режиме», – отметили там.

Также в частные организации будут направлены рекомендательные письма с «просьбой проявить сознательность» и последовать примеру госструктур, отправив возрастных сотрудников на «удаленку».

Напомним, временно отстранить от работы сотрудников госструктур старше 65 лет правительство города решило в конце сентября. Тогда отдельно была выделена категория возрастных медработников – им рекомендовано было предоставить оплачиваемый отпуск или также перевести на формат дистанционный режим работы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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