Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Большинство россиян не готовы делать прививку от COVID-19 ● Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19 ● Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой» ● Севастополь вводит ограничения из-за вспышки коронавируса ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму за сутки
В Севастополе на «удаленку» отправят и работников моложе 65 лет
Вслед за старшими коллегами работать из дома рекомендуется и тем, кто старше 60 лет.
Вслед за сотрудниками госорганов старше 65 лет власти Севастополя намерены перевести на удаленный формат работы и их коллег старше 60 лет. Об этом сообщалось сегодня на аппаратном совещании правительства города.
«Мы пытаемся сейчас провести эту работу с лицами, которые старше 60 лет. Мне кажется тоже эту категорию нужно по крайней мере убедить, чтобы они работали в дистанционном режиме», – отметили там.
Также в частные организации будут направлены рекомендательные письма с «просьбой проявить сознательность» и последовать примеру госструктур, отправив возрастных сотрудников на «удаленку».
Напомним, временно отстранить от работы сотрудников госструктур старше 65 лет правительство города решило в конце сентября. Тогда отдельно была выделена категория возрастных медработников – им рекомендовано было предоставить оплачиваемый отпуск или также перевести на формат дистанционный режим работы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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