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Коронавирус в Крыму

В России сильно ухудшилась ситуация с COVID: прогнозы вирусолога

20:37 вторник, 6 октября 2020
В России сильно ухудшилась ситуация с COVID: прогнозы вирусолога

фото © Новости Крыма

За последние сутки в России зарегистрировали свыше 11,6 тыс. заболевших, что является рекордом почти за пять месяцев. Последний раз подобные значения регистрировались в стране 11 мая.

Об этом сообщалось на оперативно штабе по борьбе с вирусом.

Наихудшая ситуация наблюдается в Москве, где за сутки выявлено около 4 тыс. случаев инфицирования COVID. Также среди регионов и городов с наибольшим количеством заболевших оказались Санкт-Петербург, Подмосковье, Ростовская и Нижегородская области. Всего по последним данным в России число зараженных с начала года превышает 1,2 млн. Кроме того, с начала пандемии скончались 21,6 тыс. человек.

По мнению доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, плато по заболеваемости в стране еще не достигнуто, однако пик заболеваемости случится скоро. Он считает, что количество заболевших этой осенью все-таки побьет весенний рекорд.«Я думаю, еще не менее месяца может идти нарастание или плато на высоком уровне. Скорее мы достаточно скоро выйдем на плато, но оно будет высокого уровня и (продлится) не меньше месяца», - цитирует эксперта РИА Новости.

Как сообщалось, в Крыму за 5 октября выявлено 107 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такое количество является максимальным для региона с начала пандемии. Всего в республике было выявлено более 5,1 тыс. заболевших.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Два человека с COVID-19 скончались в Крыму. Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Рост не останавливается: в Крыму выявили 107 новых случаев коронавируса. За 5 октября на территории Республики Крым подтверждено 107 новых случаев коронавирусной инфекции.

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