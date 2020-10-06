Происшествия
В Крыму пьяный водитель с супругой побили полицейского
Сотрудник ОМВД России по Черноморскому району, находясь во дворе одного из многоквартирных домов в п. Черноморское, обратил внимание на автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился пьяный мужчина.
С целью пресечения правонарушения полицейский сделал водителю замечание и вызвал наряд ГИБДД. Действия сотрудника ОВД не понравились гражданину, он и его супруга, которая также находилась в автомобиле, начали оскорблять сотрудника полиции, нанесли ему несколько ударов и повредили форменное обмундирование.
Подоспевшие на помощь сотрудники ГИБДД помогли коллеге усмирить дебоширов.
Медики диагностировали у полицейского ушибы мягких тканей и ссадины верхних конечностей, шеи, головы.
По результатам освидетельствования на алкогольное опьянение у мужчины в крови обнаружилось 0,48 промилле алкоголя. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, автомобиль помещен на спец.стоянку в г. Евпатория. Супруга правонарушителя от дачи показаний и освидетельствования отказалась. В ходе проведения проверки установлено, что два года назад женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Материалы по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции переданы в следственные органы для принятия решения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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