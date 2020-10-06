В Крыму готов к выездам реанимобиль для дельфинов

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Крымская автономная некоммерческая организация «Безмятежное море» завершила оборудование специального реанимобиля для морских млекопитающих.

Фонд поддержал проект крымских экологов «В погоне за жизнью» еще в феврале. Больше полугода ушло на консультации, проектирование салона, закупку медоборудования, изучение опыта аналогичных зарубежных центров. И вот теперь реанимобиль для китообразных начнет участвовать в спасательных операциях на побережье Крыма.

Сборно-разборная транспортировочная ванна, выдвижная кран-балка для подъема крупных дельфинов, генератор, подвесы для капельниц, крышная система кондиционирования, система отопления, пол с покрытием из нержавеющей стали, мебель для медоборудования, которая не боится соленой воды, - это лишь немногие из всех примененных решений. Медицинский отсек оснащен кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, инфузионным насосом, биохимическим анализатором, центрифугой, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником.

- Мы продолжим пополнять этот инструментарий для обеспечения всех потребностей наших пациентов, - пояснили в «Безмятежном море». - Так как практически все дельфины, с которыми мы работаем, находятся в крайне тяжелом состоянии, таких потребностей очень много. По этой же причине диагностика и первая помощь должны быть проведены незамедлительно, в противном случае многие животные просто не доедут живыми до потенциального стационара. Стабилизация состояния требует больших усилий, иногда - на протяжении достаточно длительного времени. Теперь, с участием выездной лаборатории, это станет возможным в полевых условиях, а все приобретенное оборудование в дальнейшем будет использоваться в реабилитационном центре.

С весны 2017 года, когда организация «Безмятежное море» начала работать в Крыму, на полуострове зафиксировано уже более 1800 случаев гибели китообразных. В том числе за весь 2019 год - выбросы 468 особей. И как говорят экологи, это лишь вершина айсберга, ведь до берега доплывает менее пяти процентов всех животных, погибших в море. Чаще всего дельфины страдают от рыболовных сетей браконьеров и даже законно ведущих промысел рыбаков. Но факты прилова дельфинов, получения ими травм или смерти при рыболовстве не документируются.

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