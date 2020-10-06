В Крыму активист требует улучшить качество воды

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Крымский общественный активист Сергей Акимов требует улучшить качество воды в Симферополе и сделать перерасчет ее стоимости в условиях ограничений.

В своем письме он обращается к руководству ГУП «Вода Крыма», в прокуратуру Крыма, в инспекцию по жилищному надзору, в управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю и к главе Крыма Сергею Аксенову.

В письме говорится, что, согласно российскому законодательству, в случае перебоев в поставках воды, необходимо «пересмотреть или вообще освободить потребителя от оплаты услуг водоснабжения». Также отмечается, что прокуратура должна проверить законность соблюдения прав потребителей и качества предоставляемых услуг со стороны ГУП «Вода Крыма».

Как сообщил Акимов, за два дня он успел собрать уже 480 подписей крымчан под обращением.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистке воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».

С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые рассказали о состоянии водохранилищ и рек Крыма. Отсутствие стокообразующих осадков в условиях преобладания высоких температур способствовало истощению водности большинства рек Крыма.

Власти Крыма решили, что воды на полуострове скоро станет больше. Благодаря балканскому циклону, который пришел в Крым на прошлой неделе, Симферопольское водохранилище получило более 150 тысяч кубометров воды.

Элита: опубликован список домов в Симферополе, где не будут отключать воду. Стало известно, где в крымской столице не могут отключить воду по техническим причинам.

Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистки воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».