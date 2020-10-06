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Бизнес

Убытки предприятий Севастополя за полгода составили почти 650 млн рублей

Убытки предприятий Севастополя за полгода составили почти 650 млн рублей

фото © Новости Крыма

За первое полугодие 2020 года убытки предприятий Севастополя насчитывают 648,8 млн рублей.

Об этом свидетельствую данные управления статистики по Крыму и Севастополю.

«По результатам деятельности в январе-июле 2020 года прибыльными организациями, удельный вес которых составил 49,5% в общем количестве предприятий города, получено 1405,1 млн рублей прибыли, по сравнению с январем-июлем 2019 года прибыль уменьшилась на 14,3%», – говорится в данных Крымстата.

По информации ведомства, больше всего прибыли получили предприятия промышленности (47,3%), в том числе в производстве, передаче и распределении электроэнергии (31,6%), а также организации, осуществляющими операции с недвижимостью (16,5%).

«С убытком завершили период 50,5% предприятий. Сумма допущенных убытков увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 85,6% и составила 2053,9 млн рублей», – указано в статистических данных.

Основная доля общей суммы убытка – на предприятиях сферы транспортировки и хранения (35,3%), организациях, предоставляющих места для временного проживания (22,7%).

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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