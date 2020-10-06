Туристка из Питера заблудилась в темноте на вершине Аю-Дага

Сотрудники Алуштинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали ночью девушку, заблудившуюся на г. Аю-Даг.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Вчера в 19-00 службой спасения была принята информация о том, что в районе г. Аю-Даг заблудилась женщина. Требуется помощь спасателей.

— В службу спасения обратилась сама пострадавшая. Она сообщила, что при спуске с вершины г. Аю-Даг в сумерках сбилась с тропы и в связи с темным временем суток и отсутствием фонаря не может определить свое местоположение и найти обратную дорогу, — рассказали в МЧС.

По его словам, к месту проведения поисковых работ немедленно была направлена дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3 –х человек. Поиски пострадавшей осложнялись наступлением темного времени суток и отсутствием координат местонахождения туриста.

— По прибытии к подножию горы спасатели приступили к поиску в пешем порядке и только спустя час обнаружили девушку, жительницу г. Санкт-Петербург, в районе вершины г. Аю-Даг. В медицинской помощи она не нуждалась и впоследствии была доставлена в пгт. Партенит, — сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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