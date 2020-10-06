Турист из России пойдет под суд по обвинению в убийстве в «Долине привидений» в Крыму

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Житель Омска предстанет перед судом за убийство своей сожительницы в Крыму.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Омска. Он обвиняется в совершении убийства своей 38-летней сожительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ), – сообщила Постнова. – С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу».

Инцидент произошел 17 августа. Мужчина и женщина из Омска отправились в поход на гору Демерджи под Алуштой, устроили пикник. Во время спуска они затеяли ссору, переросшую в драку, в ходе которой мужчина нанес шесть ударов ножом женщине в шею. Следы преступления он попытался скрыть, сбросив тело в обрыв лесного массива Долины привидений. О случившемся он рассказал приятелю, который обратился к правоохранителям.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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