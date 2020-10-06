Власть
Троих крымчан будут судить за обмен валюты
Трое жителей Симферополя предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, арендовали два расположенных на территории ООО «Киевский Ряд» в Симферополе нестационарных торговых объекта, которые оборудовали как пункты обмена валюты», – говорится в сообщении.
Обвиняемые незаконно проводили операции купли-продажи иностранной валюты. Общая сумма их дохода превысила 2,6 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Нелегальным скупщикам валюты грозит до семи лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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