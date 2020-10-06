Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +25
море +22

Власть

Троих крымчан будут судить за обмен валюты

12:40 вторник, 6 октября 2020

Трое жителей Симферополя предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, арендовали два расположенных на территории ООО «Киевский Ряд» в Симферополе нестационарных торговых объекта, которые оборудовали как пункты обмена валюты», – говорится в сообщении.

Обвиняемые незаконно проводили операции купли-продажи иностранной валюты. Общая сумма их дохода превысила 2,6 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Нелегальным скупщикам валюты грозит до семи лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция задержала хулиганов, повредивших 63 палатки на Центральном рынке Керчи. Керченскими оперативниками по горячим следам задержаны подозреваемые в повреждении торговых палаток и транспортных средств.

Бывшего прокурора Ялты сослали в Забайкальский край России. Экс-прокурор Ялты Максим Юдин назначен на должность прокурора Приаргунского района Забайкальского края, информирует пресс-служба надзорного ведомства РФ.

Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте. Провозглашен обвинительный приговор 17-летнему жителю Севастополя, который в интернете «призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности».

ФСБ возбудила дело по факту «льготного» мошенничества в Ялте. Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении директора транспортного предприятия Ялты, организовавшей преступную схему по хищению бюджетных средств.

Происшествия
Спутника пропавшей в море в Крыму студентки подозревают в убийстве

Спутника пропавшей в море в Крыму студентки подозревают в убийстве

Спутник пропавшей вблизи побережья Севастополя студентки задержан. Мужчину подозревают в совершении преступления в отношении 20-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Происшествия
Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из плена

Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из плена

Нигерийские пираты отпустили двух жителей Севастополя и одного симферопольца из плена.

Коронавирус в Крыму
Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки

Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество
Ялтинцы против «бездушного монстра»: война за Массандровский пляж

Ялтинцы против «бездушного монстра»: война за Массандровский пляж фото

Власти Ялты обсуждают возможность обустройства Массандровского пляжа. Проект для единственного в Крыму многолетнего обладателя «голубого флага» предложен местным бизнесом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации