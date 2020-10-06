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Коронавирус в Крыму

Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки

Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки

фото © Новости Крыма

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Заболевшие - люди в возрасте от 18 до 85 лет, все - местные жители», - уточнили в правительстве города.

Кроме того три пациента с коронавирусом скончались.«Двое мужчин в возрасте 64 и 83 лет и 82-летняя женщина, - уточнили в пресс-службе. - Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжелой пневмонией на фоне хронических заболеваний».

Таким образом с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 1164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 727 человек выписаны по факту выздоровления, из них 16 - за последние сутки. 32 человека скончались.В настоящий момент в стационарах находятся 347 человек, под наблюдением в инфекционной больнице 274 человека, в городской больнице № 9 – 236 человек.

Как ранее сообщалось, в республике за прошедшие сутки был установлен новый антирекорд по числу заболевших - 107 человек за сутки. Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 5170 случаев заболевания COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рост не останавливается: в Крыму выявили 107 новых случаев коронавируса. За 5 октября на территории Республики Крым подтверждено 107 новых случаев коронавирусной инфекции.

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