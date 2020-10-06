Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе учителей протестируют на COVID-19 перед каникулами ● Два человека с COVID-19 скончались в Крыму ● Рост не останавливается: в Крыму выявили 107 новых случаев коронавируса ● В Севастополе на «удаленку» отправят и работников моложе 65 лет ● Большинство россиян не готовы делать прививку от COVID-19
Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки
фото © Новости Крыма
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
«Заболевшие - люди в возрасте от 18 до 85 лет, все - местные жители», - уточнили в правительстве города.
Кроме того три пациента с коронавирусом скончались.«Двое мужчин в возрасте 64 и 83 лет и 82-летняя женщина, - уточнили в пресс-службе. - Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжелой пневмонией на фоне хронических заболеваний».
Таким образом с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 1164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 727 человек выписаны по факту выздоровления, из них 16 - за последние сутки. 32 человека скончались.В настоящий момент в стационарах находятся 347 человек, под наблюдением в инфекционной больнице 274 человека, в городской больнице № 9 – 236 человек.
Как ранее сообщалось, в республике за прошедшие сутки был установлен новый антирекорд по числу заболевших - 107 человек за сутки. Всего с начала пандемии в Республике Крым подтвердилось 5170 случаев заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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