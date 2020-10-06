Стройкооператив в Крыму обманул пайщиков на 10 млн рублей

Соучредитель и бывший председатель правления одного из жилищно-строительных кооперативов Симферополя предстанут перед судом за крупное мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Обвиняемые, действуя по предварительному сговору, вводя в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры, заключали договора паевого участия, дающие по факту оплаты паевых взносов право на получение в собственность квартир в строящимся доме по улице Аэрофлотской в Симферополе», – говорится в сообщении.

Злоумышленники получили от трех потерпевших членов кооператива более 10,5 млн рублей, предоставив поддельные приходные кассовые ордера и квитанции к ним.

Полученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время оно с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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