Происшествия
Стройкооператив в Крыму обманул пайщиков на 10 млн рублей
Соучредитель и бывший председатель правления одного из жилищно-строительных кооперативов Симферополя предстанут перед судом за крупное мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Обвиняемые, действуя по предварительному сговору, вводя в заблуждение граждан, желающих приобрести квартиры, заключали договора паевого участия, дающие по факту оплаты паевых взносов право на получение в собственность квартир в строящимся доме по улице Аэрофлотской в Симферополе», – говорится в сообщении.
Злоумышленники получили от трех потерпевших членов кооператива более 10,5 млн рублей, предоставив поддельные приходные кассовые ордера и квитанции к ним.
Полученными деньгами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время оно с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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