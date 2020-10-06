Спутника пропавшей в море в Крыму студентки подозревают в убийстве

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Спутник пропавшей вблизи побережья Севастополя студентки задержан. Мужчину подозревают в совершении преступления в отношении 20-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Накануне сообщалось, что в Севастополе во время морской прогулки на катере пропала студентка. Ее спутник заявлял, что девушка пропала во время купания в море. По факту исчезновения следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство».

«У следствия имеются основания полагать, что в отношении нее (пропавшей студентки) на борту судна было совершено преступление. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент», - уточнили в СК.

По некоторым данным, мужчина вернулся на берег без Лили. По словам матери девушки, она отправилась на прогулку с бизнесменом Петром Шапиро, передает канал Mash.

По словам интернет-пользователей, девушка была в обществе Петра Ш., директора сети домов престарелых, однако эта информация пока не подтверждена. В комментариях к посту пишут, что, по предварительным данным, произошел шторм, и мужчина добрался до берега вплавь, «бросив девушку». Утверждается также, что он сначала дал показания, а потом от них отказался.

В ведомстве отметили, что правоохранители продолжают расследование дела, проводят допросы свидетелей, изучают изъятые с наружных камер видеозаписи и осматривают судно. Кроме того, водолазы, полицейские и следователи-криминалисты продолжают поиски исчезнувшей девушки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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