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Водный кризис

Спасительные дожди могут прийти в Крым уже к выходным

19:45 вторник, 6 октября 2020
Спасительные дожди могут прийти в Крым уже к выходным

фото © Новости Крыма

Ближе к концу недели крымские синоптики ожидают сильные дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что благодаря балканскому циклону, который пришел в Крым на прошлой неделе, Симферопольское водохранилище получило более 150 тысяч кубометров воды. При этом руководитель региона проанонсировал, что после 10 октября в Крыму ожидаются осадки, которые могут «облегчить ситуацию».

«Вообще мы прогнозируем на ближайшие трое суток, но 10 октября в результате прохождения фронта и образования циклона над Болгарией действительно пойдут дожди, местами сильные. Они будут в целом над Крымом, но пока трудно сказать, в каком районе полуострова они будут обильнее», - рассказала агентству ведущий синоптик отдела метеопрогнозов крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова.

На прошлой неделе Крым накрыл балканский циклон, который принес с собой грозы и долгожданные ливни. По данным синоптиков, в сентябре выпал 51 мм осадков, то 121% от месячной нормы. Благодаря такому обилию, власти смогли увеличить подачу воды жителям Симферополя, которые получают ее по графику с конца августа. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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