Власть
Севастопольские военкоматы осенью призовут на службу в российскую армию более 500 человек
Более 500 новобранцев из Севастополя призовут на военную службу осенью этого года.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды военнослужащих и отправятся проходить службу на Черноморский флот и в войска Южного военного округа в ходе осеннего призыва 2020 года. Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября», – говорится в сообщении.
В районных военкоматах и на сборном пункте Севастополя новобранцы проходят обязательную термометрию и сдают в специально развернутом мобильном пункте кровь на выявление инфекционных заболеваний. Ежедневно по графику специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЧФ проводят дезинфекцию всех помещений военкоматов. Также в военных комиссариатах регулярно производится дезинфекционная обработка и обеззараживание воздуха не только самих помещений призывных пунктов и прилегающей территории, но и всех контактирующих поверхностей.
Весь коллектив военкоматов и новобранцы в ходе мероприятий обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. После отправки молодого пополнения в воинские части военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, контроль состояния их здоровья будет осуществляться постоянно с термометрией не реже трех раз в сутки, при этом питание и обучение пополнения будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Великобритания научилась обходить комплексы ПВО С-400 около Крыма. Работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф» могла научиться блокировать Великобритания.
На Херсонщине усилили видеонаблюдение за российскими военными в Крыму. В командовании объединенных сил ВС Украины сообщают, что принят комплекс дополнительных мероприятий по улучшению видеонаблюдения за российскими военными в Крыму с территории Херсонской области.
Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ защитить Крым. Вооруженные силы Украины обладали достаточным потенциалом в 2014 году, чтобы перекрыть и удерживать «все проходы в Крым» от «вежливых людей».
Вокруг Крыма кружат американские беспилотники. Источник в силовых структурах Крыма сообщил, что у границ полуострова раньше летали украинские дроны, однако с началом 2020 года их полеты прекратились, а им на смену пришли американские разведывательные БПЛА типа Global Hawk.
Спутника пропавшей в море в Крыму студентки подозревают в убийстве
Спутник пропавшей вблизи побережья Севастополя студентки задержан. Мужчину подозревают в совершении преступления в отношении 20-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из плена
Нигерийские пираты отпустили двух жителей Севастополя и одного симферопольца из плена.
Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом
В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
вчера
Ялтинцы против «бездушного монстра»: война за Массандровский пляж фото
Власти Ялты обсуждают возможность обустройства Массандровского пляжа. Проект для единственного в Крыму многолетнего обладателя «голубого флага» предложен местным бизнесом.