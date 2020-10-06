Севастопольские военкоматы осенью призовут на службу в российскую армию более 500 человек

Более 500 новобранцев из Севастополя призовут на военную службу осенью этого года.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Более 500 новобранцев из Севастополя пополнят ряды военнослужащих и отправятся проходить службу на Черноморский флот и в войска Южного военного округа в ходе осеннего призыва 2020 года. Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября», – говорится в сообщении.

В районных военкоматах и на сборном пункте Севастополя новобранцы проходят обязательную термометрию и сдают в специально развернутом мобильном пункте кровь на выявление инфекционных заболеваний. Ежедневно по графику специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЧФ проводят дезинфекцию всех помещений военкоматов. Также в военных комиссариатах регулярно производится дезинфекционная обработка и обеззараживание воздуха не только самих помещений призывных пунктов и прилегающей территории, но и всех контактирующих поверхностей.

Весь коллектив военкоматов и новобранцы в ходе мероприятий обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. После отправки молодого пополнения в воинские части военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, контроль состояния их здоровья будет осуществляться постоянно с термометрией не реже трех раз в сутки, при этом питание и обучение пополнения будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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