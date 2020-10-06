Власть
Россия закрывает воздушное пространство возле Крыма
фото © iz.ru
Перекрытие «воздуха» в таких масштабах зафиксировано впервые.
Россия впервые закрыла почти половину воздушного пространства Черного моря недалеко от Крыма, пишет telegram-канал «Записки охотника».
«Россия вводит временные ограничения на полеты в акватории Черного моря на предстоящие пять дней начиная с 6 октября», — говорится в сообщении.
Ранее, по данным Avia.Pro, Министерство обороны РФ выпустило предупреждение о том, что три огромные зоны, над которыми закрывается воздушное пространство, являются опасными для полетов, а любое нахождение в этом районе самолетов носит опасный характер.
Эксперты предполагают, что «табу» на полеты может быть связано с военными учениями. При этом официальных пояснений, зачем потребовалось масштабное перекрытие воздушного пространства, пока нет.
Как сообщалось, запад отрабатывает сценарий войны возле границ Крыма. Британские самолеты-разведчики и бомбардировщики посредством радиоэлектронного воздействия определяли возможные слабые места систем крымских ПВО.
Ранее силы НАТО провели масштабную операцию около Крыма, а также в акватории Черного моря у побережья полуострова.
Во время учений, B52 периодически отключали транспондеры, которые передают сигналы с их координатами. Скорее всего, в эти промежутки российские военные включали свои радары на полную - за этим следили как минимум три разведывательные системы НАТО, два самолета-разведчика R135 и Sentinel R1 королевских ВВС Великобритании. Эти самолеты способны перехватывать сигналы не только систем ПВО, но и коммуникацию между российскими военными.
«Таким образом, в рамках этой уникальной операции НАТО и США получили важные разведывательные данные по деятельности ПВО и системы коммуникации российских вооруженных сил в регионе», - уточнено в сообщении.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Россия закрывает воздушное пространство возле Крыма фото
Перекрытие «воздуха» в таких масштабах зафиксировано впервые.
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