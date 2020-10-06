Санкции
Развитие сюжета: Власти Крыма намерены через ООН добиваться отмены западных санкций ● Британия поддержала санкции ЕС против строителей Крымского моста ● ЕС ввел санкции против РФ за мост в Крым ● Сбербанка в Крыму не будет ● В Крыму из-за санкций не смогли достроить катер для устранения разливов нефти
Российский перевозчик отреагировал на санкции ЕС из-за строительства Крымского моста
В транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» утверждают, что санкции ЕС и Великобритании за строительство Крымского моста не повлияют на работу перевозчика.
«Компания «Гранд Сервис Экспресс» работает на территории Российской Федерации и персональные санкции иностранных государств в отношении руководства компании не сказываются на деятельности перевозчика», - сказали российскому агентству «Интерфакс» в пресс-службе компании-перевозчика.
Послы ЕС одобрили санкции против двух физических и четырех юридических лиц за строительство Крымского моста.
Великобритания вслед за Европейским союзом ввела санкции против лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Минфина Британии.
Так, в санкционном списке оказались:
- генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов;
- замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин;
- «Ленпромтранспроект»;
- Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;
- «Крымская железная дорога»;
- Крымская первая страховая компания.
В документе подчеркнули, что активы, принадлежащие этим структурами и лицам, находящиеся в британской юрисдикции, будут заморожены.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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