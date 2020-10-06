Российский перевозчик отреагировал на санкции ЕС из-за строительства Крымского моста

В транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» утверждают, что санкции ЕС и Великобритании за строительство Крымского моста не повлияют на работу перевозчика.

«Компания «Гранд Сервис Экспресс» работает на территории Российской Федерации и персональные санкции иностранных государств в отношении руководства компании не сказываются на деятельности перевозчика», - сказали российскому агентству «Интерфакс» в пресс-службе компании-перевозчика.

Послы ЕС одобрили санкции против двух физических и четырех юридических лиц за строительство Крымского моста.

Великобритания вслед за Европейским союзом ввела санкции против лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Минфина Британии.

Так, в санкционном списке оказались:

- генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов;

- замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин;

- «Ленпромтранспроект»;

- Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;

- «Крымская железная дорога»;

- Крымская первая страховая компания.

В документе подчеркнули, что активы, принадлежащие этим структурами и лицам, находящиеся в британской юрисдикции, будут заморожены.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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