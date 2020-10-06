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Происшествия

Появились подробности об освобождении крымских моряков из африканского плена

15:59 вторник, 6 октября 2020
Появились подробности об освобождении крымских моряков из африканского плена

фото © ria.ru

Для освобождения крымских моряков из пиратского плена российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к нигерийскому коллеге и к Верховному комиссару ООН.

Об этом она написала в Facebook.

Как ранее сообщалось, 6 октября стало известно, что крымских моряков, удерживаемых нигерийскими пиратами на протяжении почти полугода, удалось освободить. На данный момент они проходят медобследование перед возвращением домой.

«Это освобождение стало возможным благодаря действиям дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей, судовладельческой компании и работе института защиты прав человека в Российской Федерации. Я обращалась к Генеральному секретарю национальной комиссии по правам человека Нигерии Энтони Оджукву с просьбой оказать содействие в возвращении наших моряков на родину, с таким же ходатайством обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Сегодня наши моряки на свободе», - написала Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, она поздравила жен освобожденных моряков с тем, что ситуация получила счастливое завершение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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