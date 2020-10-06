Власть
Помощнику капитана буровой установки грозит до пяти лет тюрьмы из-за поездок в Крым
Украинская прокуратура АРК и Севастополя сообщает, что объявлено подозрение капитану буровой установки «из-за нарушения порядка въезда и выезда» в Крым.
Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
В сообщении ведомства указано, что мужчина – гражданин Украины. «Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, занимая должность помощника капитана буровой установки, с 2014 года до января 2020 систематически выезжал через закрытые морские порты на временно оккупированную территорию полуострова, с целью причинения вреда интересам Украины, которая заключается в незаконной добыче полезных ископаемых на континентальном шельфе Украина», – говорится в сообщении.
В ведомстве указывается, что «в ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта обнаружены доказательства, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого на оккупированной территории».
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Имя и фамилия подозреваемого не сообщаются. Его комментарии отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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