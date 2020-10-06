Курортный сезон
Развитие сюжета: Аксенов решил, что в Крыму уже отдохнуло более 5 млн туристов ● Власти Крыма неожиданно решили, что местные пляжи почти как европейские ● Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью кэшбэка за отдых ● Россиян заманивают в Крым кэшбеком ● Здравницы Крыма в «бархатный сезон» забронированы на 70-80 процентов
Отелей мало: эксперт объяснила, как привлечь гостей в Крым круглый год
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Традиционные фестивали могут служить «якорными» мероприятиями, позволяющими формировать туристический поток и привлекать гостей в определенные даты. Кроме того, это позволит сделать отдых в Крыму более интересным и разносторонним.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.
«Наш турист привык к большому числу фестивалей, конференций и деловых мероприятий. При правильном их планировании можно создавать «якорные» и обеспечивать туристический поток практически круглогодично», – сказала Возная.
В этом году большая часть традиционных фестивалей, конференций и выставок в Крыму была отменена по объективным причинам, что без сомнения отразилось на туристической отрасли. По словам эксперта, наиболее пострадал корпоративный туризм, который так и не смог выйти на прошлогодние показатели.
По мнению Возной, для увеличения продолжительности курортного сезона до круглогодичного, недостаточно только работающих отелей и санаториев. Необходимо, чтобы смежные отрасли, такие как музейная и экскурсионная, а также общепит, предоставляли услуги практически круглогодично. Это поможет обеспечить полноценную программу для участников форумом, деловых съездов и других корпоративных мероприятий.
«Гость не должен быть предоставлен сам себе: рестораны, туристические объекты и музеи должны работать круглогодично», – считает Возная и добавляет, что необходимо тщательно изучить отзывы и проработать сферу досуга.
Возная отметила, что в последние годы очень активно развивается гастрономическое направление – за счет сыроварен, виноделен и цехов по производству продуктов. Как правило, такие объекты расположены не в традиционных курортных городах, а в небольших поселках. Их круглогодичное посещение туристами положительно отразится на экономике этих поселков, традиционно пустующих в межсезонье.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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