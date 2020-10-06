Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +22
море +22

Происшествия

Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из плена

14:22 вторник, 6 октября 2020
Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из плена

фото © iz.ru

Нигерийские пираты отпустили двух жителей Севастополя и одного симферопольца из плена.

Об этом сообщает посольство России в Нигерии. Крымчане удерживались в плену почти полгода.

Как ранее сообщалось, в мае 2020 года в Гвинейском заливе пиратами были захвачены трое крымчан, которые работали на судах RIO Mitong и Djibloho. Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин провели несколько месяцев в условиях лагеря пиратов в джунглях. Они пили воду из лужи, ели в основном фасоль и несколько раз оказывались на грани жизни и смерти, когда пираты в очередной раз грозились расстрелять заложников.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов Посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков Алексей Перфильев, Валентин Нечай, Вячеслав Сечин, захваченные в мае с торговых судов «Рио Митонг» и «Джиблоо» в экватогвинейских водах. В настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медицинского осмотра перед возвращением на Родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении дипмиссии.

 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанке переломали ребра в автобусе. В Симферополе пассажирка автобуса «Паз» получила перелом ребер.

Парашютист упал со скалы в Бахчисарайском районе. Крымские спасатели оказали помощь парашютисту, который упал со скалы в Бахчисарайском районе.

После посещения бара севастополец уснул в сквере и стал жертвой. После посещения питейного заведения 34-летний местный житель уснул в сквере неподалеку и стал жертвой злоумышленника.

В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом. В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.

Власть
Россия закрывает воздушное пространство возле Крыма

Россия закрывает воздушное пространство возле Крыма фото

Перекрытие «воздуха» в таких масштабах зафиксировано впервые.

Происшествия
Мать пропавшей в Севастополе студентки рассказала подробности происшествия

Мать пропавшей в Севастополе студентки рассказала подробности происшествия

В Крыму объявлены поиски 20-летней студентки Севастопольского университета, которая исчезла при весьма загадочных обстоятельствах.

Происшествия
Появились подробности об освобождении крымских моряков из африканского плена

Появились подробности об освобождении крымских моряков из африканского плена

Для освобождения крымских моряков из пиратского плена российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к нигерийскому коллеге и к Верховному комиссару ООН.

Коронавирус в Крыму
Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки

Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации