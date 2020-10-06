Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из плена

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Нигерийские пираты отпустили двух жителей Севастополя и одного симферопольца из плена.

Об этом сообщает посольство России в Нигерии. Крымчане удерживались в плену почти полгода.

Как ранее сообщалось, в мае 2020 года в Гвинейском заливе пиратами были захвачены трое крымчан, которые работали на судах RIO Mitong и Djibloho. Алексей Перфильев, Валентин Нечай и Вячеслав Сечин провели несколько месяцев в условиях лагеря пиратов в джунглях. Они пили воду из лужи, ели в основном фасоль и несколько раз оказывались на грани жизни и смерти, когда пираты в очередной раз грозились расстрелять заложников.

«5 октября в результате совместных действий дипломатов Посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании освобождены трое российских моряков Алексей Перфильев, Валентин Нечай, Вячеслав Сечин, захваченные в мае с торговых судов «Рио Митонг» и «Джиблоо» в экватогвинейских водах. В настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медицинского осмотра перед возвращением на Родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении дипмиссии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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