Мать пропавшей в Севастополе студентки рассказала подробности происшествия

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В Крыму объявлены поиски 20-летней студентки Севастопольского университета, которая исчезла при весьма загадочных обстоятельствах.

Известно, что 29 сентября Лилия Бирулина отправилась кататься на яхте со своим знакомым. На берег вернулся только молодой человек.

Новость о пропаже Лилии появилась в севастопольских и крымских пабликах 4 октября. Автор публикации – сестра девушки Анна Крушинская. По ее словам, 29 сентября Лилия была на отдыхе вместе с мужчиной.

— В районе 17:00 они вместе отплыли на яхте из бухты «Круглая» (Омега). Возможно, с ними был кто-то еще, дальнейшей информации о местонахождении сестры нет. Если кто-то располагает какими-либо сведениями, видел ее 29 сентября или позднее, возможно, слышал крики 29 сентября после 17-00 в районе бухты, видел ссору или драку с ее участием, либо просто встречал ее в течение дня, просьба сообщить, – говорится в сообщении.

Мама Лилии, Гульнара Бирулина, считает, что плохих разговоров вокруг пропажи ее дочери не избежать.

— Дочь дружила с молодым человеком. Его зовут Петр Шапиро. В тот день они вышли в море на его яхте, но что-то пошло не так. Как я поняла, возникли проблемы с яхтой. Лично с Петром я не встречалась, но он говорит, что пытался помочь моей дочке, хотел спасти ее, но не смог. Еле выбрался сам и вплавь добрался до берега. Яхту унесло в море, – рассказала Гульнара.

После того как женщина узнала о происшествии, она обратилась в полицию и МЧС. Поиски девушки продолжаются.

— Не знаю, какую роль Петр сыграл в судьбе моей дочери, но Лилия была очень хорошей девочкой. Она у меня стобалльница, в Севастополь приехала учиться в университет, поступила на лингвистический. Сейчас будут разговоры, что она могла быть выпившей или принимать наркотики – это все наговоры. То, что пишут в социальных сетях, клевета. Дочка даже не знала, как сигарету во рту держать. Поиски Лили продолжаются, но утешительных новостей пока нет, – говорит Гульнара Бирулина.

Как стало известно, катер действительно отнесло далеко в море, более того, его корпус был поврежден.

— У судна имелась пробоина. Катер пришлось буксировать к берегу. На тот момент, когда катер нашелся, вокруг него никого не было, – сообщил источник.

Стоит отметить, что погода в день происшествия не располагала к яхтенным прогулкам. МЧС сообщало о штормовом предупреждении с 29 на 30 сентября. Севастопольцам рекомендовалось не выходить в море, а также стараться воздержаться от поездок за город на автомобилях. Что побудило Лилию и Петра отправиться в море, неизвестно. Мужчина не мог не знать о возможной опасности. Как пишут в социальных сетях, после происшествия Петр Шапиро был госпитализирован в городскую больницу №1. Связаться с Петром редакции пока не удалось.

В понедельник, 5 октября, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения студентки. Вот что говорят в ведомстве:

— Предварительно установлено, что после обеда 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. В рамках возбужденного уголовного дела у следствия имеется более широкий круг процессуальных полномочий для проведения различных следственных действий и иных процедур по розыску. Тщательным образом будут изучены круг общения девушки, все обстоятельства ее исчезновения и события, ему предшествующие, – отметили в пресс-службе СК.

На данный момент рассматриваются различные версии безвестного исчезновения студентки. Ход поисковых мероприятий и расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Сегодня стало известно, что в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении студентки из Севастополя задержан ее спутник.

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