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Происшествия

Крымчанка попала под уголовное дело из-за полумиллионного долга по алиментам

12:19 вторник, 6 октября 2020

Прокурор Симферопольского района инициировал возбуждение уголовного дела в отношении местной жительницы, имеющей задолженность по уплате алиментов в размере более 500 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что жительница Симферопольского района имеет задолженность по уплате алиментов в размере более 500 тысяч рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.

После привлечения женщины к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) меры к трудоустройству и поиску работы она не предприняла и алименты на содержание своих несовершеннолетних детей не платит. В связи с этим прокурор района направил материалы для возбуждения уголовного дела в республиканское управление ФССП.

Отдел судебных приставов по Симферопольскому району, рассмотрев материалы, возбудил в отношении женщины уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей). Прокуратура района контролирует ход расследования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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