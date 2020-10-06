Происшествия
Крымчанка попала под уголовное дело из-за полумиллионного долга по алиментам
Прокурор Симферопольского района инициировал возбуждение уголовного дела в отношении местной жительницы, имеющей задолженность по уплате алиментов в размере более 500 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
«Установлено, что жительница Симферопольского района имеет задолженность по уплате алиментов в размере более 500 тысяч рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.
После привлечения женщины к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) меры к трудоустройству и поиску работы она не предприняла и алименты на содержание своих несовершеннолетних детей не платит. В связи с этим прокурор района направил материалы для возбуждения уголовного дела в республиканское управление ФССП.
Отдел судебных приставов по Симферопольскому району, рассмотрев материалы, возбудил в отношении женщины уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей). Прокуратура района контролирует ход расследования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Турист из России пойдет под суд по обвинению в убийстве в «Долине привидений» в Крыму. Житель Омска предстанет перед судом за убийство своей сожительницы в Крыму.
В севастопольском дворе вспыхнувший из-за недоразумения конфликт закончился грабежом. Вечером во дворе многоквартирного дома 41-летняя жительница города хотела позвонить своему приятелю, но ошиблась номером и на звонок ответил мужчина, живущий по соседству.
Пожилой пьяный крымчанин хотел «покататься» и попытался угнать «Волгу». В Симферополе разогретый горячительными напитками пожилой мужчина решил развлечься и попался на неудачной попытке угнать машину с автобазы.
Грабителя из Крыма задержали на вокзале в Саратове. При патрулировании на вокзале в Саратове нашли также пропавшего без вести местного жителя.
Спутника пропавшей в море в Крыму студентки подозревают в убийстве
Спутник пропавшей вблизи побережья Севастополя студентки задержан. Мужчину подозревают в совершении преступления в отношении 20-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.
Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из плена
Нигерийские пираты отпустили двух жителей Севастополя и одного симферопольца из плена.
Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом
В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.
вчера
Ялтинцы против «бездушного монстра»: война за Массандровский пляж фото
Власти Ялты обсуждают возможность обустройства Массандровского пляжа. Проект для единственного в Крыму многолетнего обладателя «голубого флага» предложен местным бизнесом.