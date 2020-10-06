Крым намерен договориться с Минском о прямом транспортном сообщении

Власти Крыма намерены провести переговоры с правительством Белоруссии об организации прямого железнодорожного и авиационного сообщения между двумя республиками.

Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов на заседании Совета министров РК во вторник.

«Формат работы там такой: есть региональные взаимоотношения, а есть с правительством. Все регионы РФ заключают соглашения непосредственно с правительством Белоруссии. Поэтому считаю необходимым дать поручение правительству подготовить предложения и вступить в переговоры. Мы заинтересованы как минимум в прямом транспортном сообщении Минск – Симферополь, как в авиационном, так и в железнодорожном», – сказал председатель Госсовета РК.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал данное предложение.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Белорусская община Крыма официально обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть прямое железнодорожное и авиационное сообщение с Крымским полуостровом.

По словам руководителей общины, они получили ответ, в котором белорусские перевозчики заявили о нерентабельности данных перевозок.

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Крым объяснил позицию Лукашенко по поводу Крыма тем, что белорусский лидер хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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