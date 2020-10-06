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Константинов заявили о катастрофическом дефиците рабочей силы в Крыму
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По оценкам специалистов, на сегодняшний день Крыму не хватает порядка 10 тысяч рабочих, в частности, в сфере строительства.
Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов на заседании Совета министров РК во вторник.
«У нас на рынке труда сложилась катастрофическая ситуация. По предварительным данным, (дефицит рабочей силы составляет) порядка 10 тысяч человек. Этих людей невозможно привезти из-за пандемии, очень много ограничений в регионах», – сказал глава Госсовета РК.
По словам Константинова, это обстоятельство необходимо учитывать при планировании ремонта, реконструкции и строительства объектов.
«Нужно планировать аппетиты в рамках того, что мы имеем сегодня. Если планируется тот или иной объект, нужно определять приоритеты, а не набирать один за другим объекты, на которые мы не найдем подрядчиков с людьми. Это сложно, Минстрою вместе с муниципальными органами власти нужно уже сейчас балансировать, выбирая приоритеты», – отметил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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