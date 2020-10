Какой сегодня праздник 6 октября

фото © pixabay.com

Сегодня, 6 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Словенской чудотворной иконы Божией Матери

День памяти Словенской иконы Божией Матери отмечается 6 октября. В Сказании о явлении чудотворной Словенской иконы Божией Матери повествуется о ее обретении в 1628 году неким Титом Гавриловым, жителем деревни Шерстнево Галичского уезда Костромской губернии.

Явившись во сне тяжело больному - парализованному и ослепшему - Титу, Пресвятая Богородица повелела ему идти к речке Словинке, протекавшей в Кусской волости, и в обветшавшей, заброшенной церкви за престолом, поддеревом, проросшим сквозь разрушенную кровлю храма, найти Ее святую икону.

День спортсменов силовых видов спорта (День силы)

Для краткости этот праздник также называют Днем силы. День значим для тех, кто занимается построением собственного тела на профессиональном уровне. К ним относятся бодибилдеры, пауэрлифтеры, а также тяжелоатлеты.

В этот день организуют различные состязания, на которых не только профи, но и любой желающий может продемонстрировать свою физическую силу. Все, кто может назвать этот праздник профессиональным, в качестве своей работы занимаются ежедневными тяжелыми физическими нагрузками. Их цель - максимальный силовой результат.

Ираида Спорная

Народный праздник «Ираида Спорная» отмечается 6 октября (по старому стилю - 23 сентября). В православном церковном календаре это день почитания мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской. Другие названия праздника: «Раиса», «День Иоанна», «Иоанн Предтеча», «Оберег уголья печного». Спорной Ираиду прозвали из-за погоды, которую редко можно было предсказать в этот день. С 6 октября начиналась настоящая холодная осень.

Также сегодня, 6 октября, отмечают такие праздники:

- День российского страховщика

- Всемирный день охраны мест обитаний (World Hospice and Palliative Care Day)

- День любителей чеснока (Garlic Lovers Day)

- День висения на люстре

- Всемирный день церебрального паралича (World Cerebral Palsy Day)

- Международный день африканской диаспоры (International African Diaspora Day)

- День бабушек и дедушек (Grandparents Day) в Великобритании

- Фестиваль селедки (Baltic Herring Festival) в Финляндии

- День бабушек и дедушек (South Africa Grandparents Day) в ЮАР

- День отца в Люксембурге

- Фестиваль винограда (Marino Grape Festival) в Италии

- День оранжевого вина (National Orange Wine Day) в США

- День «Приди и возьми это» (Come and Take It Day) в США

- День барсука (National Badger Day) в США

- День детей в Ирландии

Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Николай, Андрей, Иннокентий, Антонин, Ираида, Ксантиппа (Ксанфиппа), Поликсения, Ревекка.

Что происходило 6 октября в прошлые годы

105 - блестящая победа германских племен над римлянами под Араузионом.

1526 - Уильям Тиндейл, перевевший Библию на английский язык, сожжен на костре за ересь.

1801 - в Голландии принята новая конституция, дарованная Наполеоном.

1866 - введена «мода» на ограбление поездов в США - первыми отличилась шайка братьев Рено, похитившая более 10 тысяч долларов.

1889 - открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж» в Париже.

1917 - проходит первый Всеукраинский съезд обществ «Просвита».

1918 - открылся Киевский государственный украинский университет.

1975 - Суперкубок Европы покорился футболистам киевского «Динамо».

1977 - первый вылет советского многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29.

1986 - легендарный шахматный поединок между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым, в результате Каспаров отстаивает звание чемпиона мира.

2004 - французы спускают на воду многозадачный боевой корабль «Мистраль».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 6 октября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора. В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.

Какой сегодня праздник 5 октября. Сегодня, 5 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Российский спортсмен пройдет пешком все побережье Крыма в благотворительных целях. Спортсмен из Сыктывкара планирует пройти пешком 1,3 тыс км по Крыму, чтобы помочь детям.

В симферопольских парках активно орудуют вандалы. Парки Симферополя регулярно страдают от действий вандалов. Средств на многочисленные ремонты от вандальных происшествий не хватает, рассказал руководитель дирекции парков Виталий Ратковский.