Два человека с COVID-19 скончались в Крыму

фото © iz.ru

Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, всего с начала пандемии в Крыму скончались 72 человека.

В Крыму за минувшие сутки в Крыму выявлено 107 новых случаев. Всего на полуострове зарегистрировано 5 170 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 068 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на «удаленку» отправят и работников моложе 65 лет. Вслед за старшими коллегами работать из дома рекомендуется и тем, кто старше 60 лет.

Большинство россиян не готовы делать прививку от COVID-19. Большинство опрошенных россиян не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции – таковых 73%. Согласны на вакцинацию 23%, еще 4% опрошенных заявили, что уже переболели COVID-19 и прививка им не нужна.

Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19. Границы России могут закрыть повторно из-за роста числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, сообщил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой». С севера Крыма в Симферополь перебрасывают дополнительные бригады «скорой помощи» в связи с резким ростом числа больных COVID и ОРВИ в крымской столице.