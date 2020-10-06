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Коронавирус в Крыму

Два человека с COVID-19 скончались в Крыму

10:32 вторник, 6 октября 2020
Два человека с COVID-19 скончались в Крыму

фото © iz.ru

Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, всего с начала пандемии в Крыму скончались 72 человека.

В Крыму за минувшие сутки в Крыму выявлено 107 новых случаев. Всего на полуострове зарегистрировано 5 170 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 068 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус в Крыму
Два человека с COVID-19 скончались в Крыму

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