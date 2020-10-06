Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не останавливается: в Крыму выявили 107 новых случаев коронавируса ● В Севастополе на «удаленку» отправят и работников моложе 65 лет ● Большинство россиян не готовы делать прививку от COVID-19 ● Россия может повторно закрыть границы из-за COVID-19 ● Нагрузка запредельная: в Симферополь перебрасывают бригады «скорой»
Два человека с COVID-19 скончались в Крыму
фото © iz.ru
Два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, всего с начала пандемии в Крыму скончались 72 человека.
В Крыму за минувшие сутки в Крыму выявлено 107 новых случаев. Всего на полуострове зарегистрировано 5 170 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3 068 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Два человека с COVID-19 скончались в Крыму
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Коронавирус в Крыму
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