Число безработных в Севастополе выросло минимум в пять раз

В 2020 году количество безработных в Севастополе увеличилось минимум в пять раз по сравнению с данными 2019 года.

Такую статистику привела директор Центра занятости населения в городе Светлана Рендак.

«В прошлом году у нас на учете состояло около 500 человек. В этом году – около 2700. Если раньше мы выплачивали около трех миллионов рублей в месяц, то сейчас выплачиваем около 33 миллионов рублей, - привела Рендак данные для сравнения, отметив, что пособия выплачиваются в увеличенном объеме за счет выплат на детей. – Конечно, это связано с весенней пандемией. И хотя часть людей сейчас вышла на активный режим работы, а кто-то воспользовался возможностью переобучения, все равно многие до сих пор получают пособия по безработице».

При этом, как отметила руководитель Центра занятости, COVID-19, загнавший многие предприятия и фирмы в дистанционный режим работы, в Севастополе практически не повлиял на структуру востребованных специальностей.

«За счет того, что летом мы вышли в активную фазу, востребованы были (профессии – ред.) сферы обслуживания – официанты, повара, бармены, обслуживающий персонал. Также благодаря работе предприятий остались востребованы технические специальности: у нас и «Водоканал», и «Севтеплоэнерго», и другие предприятия работают в полном масштабе - естественно, им требуются люди», - пояснила Рендак.

Тем не менее, кроме специальностей сферы обслуживания резко возрос спрос на врачей всех направлений – в базе Центра занятости 203 вакансии со средней зарплатой в 60 тысяч рублей. Также востребованы водители (169 вакансий, средняя зарплата 22 тысяч рублей), медсестры (194 вакансии со средней зарплатой 26 тысяч рублей).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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