Курортный сезон
Развитие сюжета: Отелей мало: эксперт объяснила, как привлечь гостей в Крым круглый год ● Аксенов решил, что в Крыму уже отдохнуло более 5 млн туристов ● Власти Крыма неожиданно решили, что местные пляжи почти как европейские ● Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью кэшбэка за отдых ● Россиян заманивают в Крым кэшбеком
«Бедные россияне поедут в Крым за кешбэком»: Ростуризм продвигает осенний отдых на полуострове
фото © ТАСС
С 1 октября в Крыму начала работать программа Ростуризма по стимулированию внутреннего туризма кешбэком. Это возврат части средств, потраченных на отдых, и он также предусмотрен для российских регионов при соблюдении ряда условий.
Таким образом власти пытаются стимулировать внутренний туризм, и на эти цели выделено 15 миллиардов рублей.
Согласно условиям программы, путевку с кэшбеком можно было купить только с 21 по 28 августа, только на одном сайте и только с помощью российской карты «МИР». Минимальная сумма покупки – 25 тысяч рублей, возврат составляет до 20% в течение пяти дней после оплаты.
По данным властей Крыма, в программе Ростуризма по кешбэку на полуострове принимают участие лишь 71 отель и 67 туристических компаний. Между тем Крым бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом.
Согласно разъяснениям Ростуризма, кешбэк на приобретенные на вышеуказанных условиях путевки начисляется именно на общую стоимость турпакета или проживания в гостинице, на всех участников поездки, на весь срок проживания – причем оплатить это все нужно заранее и единоразово, с помощью одной карты «МИР».
Кобейджинговые карты, то есть выпущенные в сотрудничестве с другими платежными системами, в программе не участвуют. Если туристам нужно долго добираться до места отдыха, например, на автомобиле, то ночевки в пути не учитываются – это должны быть классифицированные гостиницы или же круизные суда и поезда.
Российский тревел-консультант Светлана Щипанова высказала мнение, что новая система кешбэка на практике будет для многих неудобной.
– Мне как турагенту работать с этой программой не то что невозможно, но крайне проблематично. У меня пока не было ни одного человека, который хотя бы спросил про нее. С чем это связано, я не знаю, но моих туристов кешбэк не интересует. Лишь однажды мне позвонили те, кто искал информацию даже не по Крыму, а по Минеральным Водам, и запутался в официальном сайте. Я изучила его и поняла, что выбор мест, куда можно поехать с кешбэком, очень ограничен. Обычный потребитель, я думаю, может выиграть от этой программы, но он должен быть технически грамотным, легко владеть всеми современными онлайн-инструментами и иметь карту «МИР» – а она есть далеко не у всех. Хотя у меня есть одна знакомая, которой действительно вернули деньги по кешбэку. По крайней мере, обмана нет, но из этой системы выпадают почти все турагентства. Поэтому работать с ней крайне сложно.
По оценке Светланы Щипановой, большая часть туристов в России как раз путешествуют не самостоятельно, а покупая путевки через турфирмы.
– К тому же купить путевки с кешбэком можно было всего одну неделю. Пока что коронавирус никуда не делся: люди напуганы, они боятся планировать. Сейчас продажи глубже недели не уходят. Пусть в Ростуризме в итоге подключили к программе гостиницы и туристические агрегаторы, но сама идея сырая, непонятная и абсолютно несвоевременная. Такие туры с кешбэком на данный момент не нужны: Москва и Петербург сели на самоизоляцию, регионы – вслед за ними. Новые продажи в программе Ростуризма стартуют с 15 октября, с прицелом на Новый год – но как они это себе представляют? Есть ли вероятность, что люди в принципе поедут? Надо все-таки сначала что-то сделать с коронавирусом, а потом уже запустить стимулирующую туризм программу. Что касается Крыма, он не нуждается в таком стимулировании спроса – там нужно вкладывать деньги в туристическую инфраструктуру. Спрос есть.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что с 1 июля по 24 сентября полуостров посетили 4,5 миллиона туристов, а отели и гостиницы заполнены и осенью. По его мнению, сезон оправдал ожидания и позволяет туристическому бизнесу строить хорошие планы на зиму. Тем временем по состоянию на утро 6 октября в Крыму зарегистрировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции – это очередной рекорд заболеваемости.
Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов подтверждает, что местные отели пока не испытывают дефицита в туристах, но все равно приветствует программу кешбэка, уже в обновленном виде.
– По 80 объектам, которые я сейчас изучил, в октябре есть загрузка и бронирования. Что касается коронавируса, в июле-августе-сентябре вспышки ведь не было, хотя люди активно отдыхали на курортах и Крыма, и Краснодарского края. Только к октябрю начался рост заболеваемости, так что еще вопрос, что именно его вызвало. Так или иначе, Крым остается популярным местом отдыха для россиян и без предложений с кешбэком. Я пока не сталкивался с этой программой, но некоторые отельеры говорили мне, что сталкивались. Надо понимать, что на первом этапе из выделенных 15 миллиардов от силы 10% задействуют. Все же была всего одна неделя бронирования – но лиха беда начало, и вообще прецедент хороший. Насколько я знаю, с 15 октября отменили эти пороговые суммы, теперь просто будут возвращать 20%, но не более 20 тысяч рублей. По-моему, это правильно.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов решил, что в Крыму уже отдохнуло более 5 млн туристов. За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло 5,073 млн туристов. Количество проданных путевок на октябрь показывает, что загрузка крымских мест размещения достигает 80% даже после завершения высокого курортного сезона в регионе.
Всплеск заражений впереди: Крым ждет небывалый наплыв туристов из Москвы. Крым не отпускает из своих жарких объятий гостей из регионов России. Загрузка отелей все еще превышает 90%, а в октябре отельеры ожидают новый поток туристов, но уже из Москвы.
Власти Крыма неожиданно решили, что местные пляжи почти как европейские. Некоторые крымские пляжи соответствуют европейским нормам по своему внешнему виду и сервису.
Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью кэшбэка за отдых. Россиян не удалось заманить в осенне-зимний Крым с помощью программы стимулирования внутреннего туризма, хотя власти пытаются представить радужную картину.
Появились подробности об освобождении крымских моряков из африканского плена
Для освобождения крымских моряков из пиратского плена российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к нигерийскому коллеге и к Верховному комиссару ООН.
«Бедные россияне поедут в Крым за кешбэком»: Ростуризм продвигает осенний отдых на полуострове
С 1 октября в Крыму начала работать программа Ростуризма по стимулированию внутреннего туризма кешбэком. Это возврат части средств, потраченных на отдых, и он также предусмотрен для российских регионов при соблюдении ряда условий.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Рост не останавливается: в Крыму выявили 107 новых случаев коронавируса
За 5 октября на территории Республики Крым подтверждено 107 новых случаев коронавирусной инфекции.
11 часов назад
Троих крымчан будут судить за обмен валюты
8 часов назад
В Крыму пьяный водитель с супругой побили полицейского
11 часов назад
Три смерти от COVID: сводка в Севастополе за сутки
9 часов назад
Спутника пропавшей в море в Крыму студентки подозревают в убийстве
Спутник пропавшей вблизи побережья Севастополя студентки задержан. Мужчину подозревают в совершении преступления в отношении 20-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.