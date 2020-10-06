«Бедные россияне поедут в Крым за кешбэком»: Ростуризм продвигает осенний отдых на полуострове

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С 1 октября в Крыму начала работать программа Ростуризма по стимулированию внутреннего туризма кешбэком. Это возврат части средств, потраченных на отдых, и он также предусмотрен для российских регионов при соблюдении ряда условий.

Таким образом власти пытаются стимулировать внутренний туризм, и на эти цели выделено 15 миллиардов рублей.

Согласно условиям программы, путевку с кэшбеком можно было купить только с 21 по 28 августа, только на одном сайте и только с помощью российской карты «МИР». Минимальная сумма покупки – 25 тысяч рублей, возврат составляет до 20% в течение пяти дней после оплаты.

По данным властей Крыма, в программе Ростуризма по кешбэку на полуострове принимают участие лишь 71 отель и 67 туристических компаний. Между тем Крым бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом.

Согласно разъяснениям Ростуризма, кешбэк на приобретенные на вышеуказанных условиях путевки начисляется именно на общую стоимость турпакета или проживания в гостинице, на всех участников поездки, на весь срок проживания – причем оплатить это все нужно заранее и единоразово, с помощью одной карты «МИР».

Кобейджинговые карты, то есть выпущенные в сотрудничестве с другими платежными системами, в программе не участвуют. Если туристам нужно долго добираться до места отдыха, например, на автомобиле, то ночевки в пути не учитываются – это должны быть классифицированные гостиницы или же круизные суда и поезда.

Российский тревел-консультант Светлана Щипанова высказала мнение, что новая система кешбэка на практике будет для многих неудобной.

– Мне как турагенту работать с этой программой не то что невозможно, но крайне проблематично. У меня пока не было ни одного человека, который хотя бы спросил про нее. С чем это связано, я не знаю, но моих туристов кешбэк не интересует. Лишь однажды мне позвонили те, кто искал информацию даже не по Крыму, а по Минеральным Водам, и запутался в официальном сайте. Я изучила его и поняла, что выбор мест, куда можно поехать с кешбэком, очень ограничен. Обычный потребитель, я думаю, может выиграть от этой программы, но он должен быть технически грамотным, легко владеть всеми современными онлайн-инструментами и иметь карту «МИР» – а она есть далеко не у всех. Хотя у меня есть одна знакомая, которой действительно вернули деньги по кешбэку. По крайней мере, обмана нет, но из этой системы выпадают почти все турагентства. Поэтому работать с ней крайне сложно.

По оценке Светланы Щипановой, большая часть туристов в России как раз путешествуют не самостоятельно, а покупая путевки через турфирмы.

– К тому же купить путевки с кешбэком можно было всего одну неделю. Пока что коронавирус никуда не делся: люди напуганы, они боятся планировать. Сейчас продажи глубже недели не уходят. Пусть в Ростуризме в итоге подключили к программе гостиницы и туристические агрегаторы, но сама идея сырая, непонятная и абсолютно несвоевременная. Такие туры с кешбэком на данный момент не нужны: Москва и Петербург сели на самоизоляцию, регионы – вслед за ними. Новые продажи в программе Ростуризма стартуют с 15 октября, с прицелом на Новый год – но как они это себе представляют? Есть ли вероятность, что люди в принципе поедут? Надо все-таки сначала что-то сделать с коронавирусом, а потом уже запустить стимулирующую туризм программу. Что касается Крыма, он не нуждается в таком стимулировании спроса – там нужно вкладывать деньги в туристическую инфраструктуру. Спрос есть.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что с 1 июля по 24 сентября полуостров посетили 4,5 миллиона туристов, а отели и гостиницы заполнены и осенью. По его мнению, сезон оправдал ожидания и позволяет туристическому бизнесу строить хорошие планы на зиму. Тем временем по состоянию на утро 6 октября в Крыму зарегистрировано 107 новых случаев коронавирусной инфекции – это очередной рекорд заболеваемости.

Председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов подтверждает, что местные отели пока не испытывают дефицита в туристах, но все равно приветствует программу кешбэка, уже в обновленном виде.

– По 80 объектам, которые я сейчас изучил, в октябре есть загрузка и бронирования. Что касается коронавируса, в июле-августе-сентябре вспышки ведь не было, хотя люди активно отдыхали на курортах и Крыма, и Краснодарского края. Только к октябрю начался рост заболеваемости, так что еще вопрос, что именно его вызвало. Так или иначе, Крым остается популярным местом отдыха для россиян и без предложений с кешбэком. Я пока не сталкивался с этой программой, но некоторые отельеры говорили мне, что сталкивались. Надо понимать, что на первом этапе из выделенных 15 миллиардов от силы 10% задействуют. Все же была всего одна неделя бронирования – но лиха беда начало, и вообще прецедент хороший. Насколько я знаю, с 15 октября отменили эти пороговые суммы, теперь просто будут возвращать 20%, но не более 20 тысяч рублей. По-моему, это правильно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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