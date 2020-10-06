Власть
Авиасообщение между Симферополем и Краснодаром продлили на зиму
Регулярные авиарейсы между Симферополем и Краснодаром впервые в новейшей истории будут продолжены в зимний период.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.
Рейсы между столицами Крыма и Краснодарского края будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около часа.
В осенне-зимний период авиакомпания также продолжит осуществлять прямые рейсы из Симферополя в Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. В Ставропольский край полеты будут выполняться трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям, а в столицу Ростовской области – ежедневно.
Коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин:
— В прошлом году впервые в осенне-зимнюю навигацию авиакомпания выполняла рейсы в Минеральные Воды, а в этом откроет полеты в Краснодар. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество по улучшению транспортной доступности южного региона страны и дальше будет успешно развиваться.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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