Археологи выяснили, что «Крымская Атлантида» затонула не полностью

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Исследователи обнаружили при раскопках древней Акры два дома и улицу, относящиеся к римскому времени.

Об этом сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры Российской академии наук.

Жилые постройки были найдены при исследованиях территории древнего города, сохранившейся на суше.

— В этом сезоне экспедиция получилась непродолжительной, но насыщенной. Основные цели работ по-прежнему были связаны с изучением затонувших районов Акры. В частности, предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э., — рассказал начальник экспедиции ИИМК РАН, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев.

Он добавил, что также в планах было проведение стратиграфического раскопа на наземной части города для выяснения характера и хронологии культурных напластований. По словам Сергея Соловьева, первые результаты исследований дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем предполагалось изначально.

Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом) основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея — крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в.

Вследствие опускания берега, часть городища — слои IV века до н. э., в том числе 30-метровый отрезок оборонительной стены, находится под водой. Акру также называют «Крымской Атлантидой».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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