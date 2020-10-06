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Общество

Актер крымского театра гоняет на байке по всему миру

10:05 вторник, 6 октября 2020

Студенты удивляются многогранности преподавателя.

Артист крымского музыкального театра, преподаватель Крымского университета культуры, искусств и туризма, а еще — мотоциклист с тысячами километров дорог за спиной. Обладатель всех этих разносторонних качеств — симферополец Олег Палий, передает КП-Крым.

«Мотоцикл был для меня не просто средством передвижения, но и другом, хорошим способом отдыха. Бывало, сядешь на мотоцикл после рабочего дня и не знаешь, куда едешь. Просто отдыхаешь, наслаждаешься», — рассказал изданию Олег Палий.

Правда, байк остается для Палия лишь хобби, ведь большую часть жизни он проводит на сцене. Частые гастроли и постоянные смены образов — привычная для крымчанина история.

«К рок-н-роллу я как-то равнодушен. Я больше по классике. Это музыка намного глубже, красивее. Совсем нестандартно для байкера, понимаю, но на то я и учитель вокала!» — пояснил Палий.

При этом байкер не только преподает пение, но и сам учится в аспирантуре.

«Самое главное в профессии педагога — это не только учить, но и учиться самому. Мне под 60, и я только сейчас заканчиваю аспирантуру. Ну и что? Кто-то скажет — поздно, а я считаю, что самое время!»

В тексте использованы материалы: Форпост, КП-Крым

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