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Аксенов снова пугает: в Крыму урежут бюджет и уволят министров
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Муниципальные и республиканские власти показывают плохие результаты по освоению бюджетных денег. Если к концу года ответственные за расходование средств не успеют завершить проекты, то будут уволены «по статье».
Об этом на заседании Совета министров РК заявил глава региона Сергей Аксенов.
«У всех до 1 сентября была возможность пересмотреть финансовые планы, исходя из кассового расхода, который был на этот период, и принять соответствующие управленческие решения. За каждой бюджетной копейкой стоит конкретное мероприятие... Мы видим, что динамика слабая. Сегодня кассовый расход в среднем по муниципальным образованиям составляет 53% от годового объема, а по республиканским органам власти – 60%. Могу сказать, что большинство из вас находятся в зоне риска», - сказал Сергей Аксенов.
В свою очередь вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что в следующем году из федерального бюджета регионам России планируется выделить меньше дотаций, чем в 2020 году.
«Пока в проекте (федерального – ред.) бюджета уменьшена сумма дотаций на сбалансированность для субъектов РФ, уменьшена также сумма субсидий на 4%, иные межбюджетные трансферы тоже снижены. Я думаю, мы должны аккуратно относиться к исполнению бюджета, выполнению кассового плана в связи с тем, что динамика межбюджетных трансфертов свидетельствует о том, что мы должны научиться жить более экономно», - пояснила Кивико.
Глава Крыма обратил внимание, что ответственность за расходование бюджета и выполнение госпрограмм лежит не на исполнителях, а на руководителях министерств.«Никаких оправданий в части невыполнения бюджета этого года приниматься не будет. У всех было время правильно спланировать свои поступки», - заключил Аксенов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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