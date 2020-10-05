Ялтинцы против «бездушного монстра»: война за Массандровский пляж

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Власти Ялты обсуждают возможность обустройства Массандровского пляжа. Проект для единственного в Крыму многолетнего обладателя «голубого флага» предложен местным бизнесом.

Ялтинцы называют это место оазисом и активно протестуют против любых посягательств на него. Среди протестующих – и нынешний арендатор пляжа, при котором он стал считаться лучшим на полуострове.

О планах по строительству инфраструктуры на территории Массандровского пляжа стало известно в августе, когда в администрации Ялты состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета. Одним из вопросов на нем рассматривали «концептуальное предложение по реконструкции берегоукрепительных сооружений Массандровского пляжа со строительством комплекса туристической инфраструктуры», сообщила пресс-служба администрации.

Каких-либо подробностей о проекте в ведомстве не разглашают. Сообщается только, что он отправлен на доработку, а его инициаторам рекомендовано разработать несколько вариантов концепции и обсудить их с членами архитектурно-градостроительного совета, а также рассмотреть возможность государственно-частного партнерства.

В то же время некоторые подробности проекта, попавшие в открытый доступ, вызвали волну протеста у ялтинцев.

Фото эскизов проекта планируемого обустройства Массандровского пляжа оказались в открытом доступе сразу же после заседания архитектурно-градостроительного совета администрации Ялты.

Согласно макетам, наряду с реконструкцией волнорезов на пляже предусмотрено расширение его набережной на 20 метров к морю от существующей променадной зоны и установка там восьмиметровых двухъярусных бетонных конструкций вдоль всей береговой линии.

Жители Ялты опасаются, что в результате побережье застроят торговыми площадями и эта территория станет хозяйственным проездом для обслуживания этих объектов.

«Массандровский пляжный оазис решили закатать в бетон и превратить в очередного бездушного монстра. Инвестор уже готов приступить к уничтожению пляжной истории Ялты, превратив ее просто в набережную с коммерческой недвижимостью. На визуализации мы видим, что пропорции новостроек сильно занижены, а это значит, что бетонный монстр плотно перекроет дома частного сектора первой линии», – сообщается в группе «Пикантная правда о Ялте» в Facebook.

«Надеюсь, никакое согласование этот Массандра-бетон не пройдет! Массандровский прекрасен, какая реконструкция?» – прокомментировал пользователь Татьяна Большакова.

«Почему не выставляется на всеобщее голосование? Ялта – это не бетон! Не надо нам делать каменные джунгли!» – написала пользователь Дарья Аверьянова.

В соцсетях ялтинцы развернули флешмоб в защиту Массандровского пляжа. Специальные фоторамки «Сохраним Массандровский пляж» устанавливали на своих страницах в Facebook, в том числе, многие активисты, близкие к местной власти, и депутаты. Но затем некоторые убрали этот призыв.

Против обустройства Массандровского пляжа выступает его действующий арендатор – директор ООО «ИЛВИЯ» Виталий Иванов. Он обустраивает пляж много лет и считает своей заслугой неоднократную высшую оценку пляжа отдыхающими и властями Крыма. Он называет нынешнюю ситуацию вокруг пляжа рейдерством.

«Я узнал о деталях проекта после того, как состоялось заседание архитектурно-градостроительного совета. Фактически это похоже на рейдерский захват, поскольку все это планируется без участия действующего арендатора, то есть нас. Я не очень понимаю: неужели все, что мы сделали для положительного имиджа города на Массандровском пляже, не позволило уведомить нас о планах и пригласить на архитектурно-градостроительный совет для участия в обсуждении? Я объяснил, что участие меня в этом проекте невозможно, потому что я – органическая часть всего того, что создавалось на Массандровском пляже в течение десятилетий. А этот проект – инвазия раковой клетки в здоровый организм», – заявил он в интервью блогу «Ялта.Наблюдаем».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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