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Коронавирус в Крыму

Врач назвала самый опасный предмет в условиях пандемии

18:55 понедельник, 5 октября 2020
Врач назвала самый опасный предмет в условиях пандемии

фото © pixabay.com

Средство защиты становится приютом для коронавируса.

Многие россияне превращают маску из средства защиты в самый опасный предмет, когда неправильно ее используют. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

Таких людей Алексеева называет «неэффективными носителями»: они могут носить одну и ту же маску в течение 10-15 дней, а то и дольше.

Когда им становится некомфортно, они хватают маску всей ладонью, снимают, кладут ее в карман, потом этими же руками хватаются за лицо.

Эту же заношенную маску снова надевают, приносят ее домой, где тепло и вирусу еще комфортнее.

Алексеева пояснила, что это очень опасно, и напомнила о рекомендациях Роспотребнадзора носить маски не больше двух часов, а затем аккуратно снимать, не дотрагиваясь до внешней части, и утилизировать.

Как носить маску, рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.

«Ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — цитирует медика радио Sputnik.

При этом медицинская маска абсолютно бесполезна, если изделие не имеет сертификата об использовании в медицинских целях, заявили в Роспотребнадзоре.

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