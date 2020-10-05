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Власть

Военнослужащие в Крыму похители человека

14:55 понедельник, 5 октября 2020
Военнослужащие в Крыму похители человека

фото © Новости Крыма

Крымский гарнизонный военный суд признал троих военнослужащих виновными в похищении человека. Как сообщила пресс-служба суда, организатором преступления признан офицер в звании капитана.

«Установлено, что у О., располагавшего сведениями о предполагаемой противоправной деятельности (потерпевшего), связанной с распространением наркотических средств, возник корыстный умысел на обогащение за его счет, в связи с чем подсудимый решил похитить данное лицо. Для облегчения реализации задуманного О. привлек к совершению преступных деяний (прапорщика) Ш. и Ч., вступив с ними в преступный сговор», – говорится в сообщении.

Все фигуранты признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также суд признал О. виновным в вымогательстве и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением воинского звания «капитан». Подсудимый Ч. признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, и получил пять лет и один месяц строгого режима.

Ш. признанный виновным только в похищении человека, приговорен к пяти годам колонии с лишением воинского звания «прапорщик». В суде отметили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Южном окружном военном суде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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