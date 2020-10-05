Коронавирус в Крыму
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Во время пандемии российским журналистам устроят пресс-тур на курортах Крыма
фото © Новости Крыма
Власти Крыма, несмотря на пандемию коронавируса, не только продолжают принимать на полуострове туристов, но и активно продвигают местные курорты в России.
В ближайшее время на полуострове планируют провести пресс-тур для российских журналистов с экскурсиями и ночевками у моря.
С начала 2020 года и до 1 октября в Крыму отдохнули более пяти миллионов туристов, утверждает глава Крыма Сергей Аксенов. Параллельно на полуострове растет и количество больных коронавирусом, которое напрямую связано с турпотоком, признали ранее чиновники.
Тем не менее местные власти продолжают привлекать на полуостров гостей. В Министерстве курортов и туризма правительства Крыма на данный момент ищут исполнителя услуг по организации пресс-тура для представителей российских СМИ по регионам полуострова. По данным портала госзакупок, мероприятие должно состояться до конца года в рамках реализации государственной программы развития курортов и туризма в Крыму. Несмотря на пандемию коронавируса, во время пресс-тура планируется проведение массовых мероприятий.
На организацию пресс-тура в Минкурортов и туризма Крыма планируют потратить 1,2 миллиона рублей, говорится в тендерной документации. Его оплатят из средств крымского бюджета.
Пресс-тур организуют для «формирования образа Крыма как региона, благоприятного для туризма», и создания условий для продвижения курортно-туристических возможностей полуострова, сказано в условиях закупки.
Среди его задач – позиционирование полуострова «как привлекательного, самобытного, круглогодичного туристского направления», презентации новых крымских турпродуктов и организация публичных кампаний по привлечению внимания к туристическому потенциалу региона. Делать это планируют с помощью широкого освещения в российских СМИ, а также создания фото, видео и публикаций в соцсетях и интернете.
Пятидневный пресс-тур по Крыму рассчитан на десять участников. Для них готовят пресс-пакеты, экскурсионное обслуживание и многое другое. В программе пресс-тура – посещение не менее трех регионов полуострова и не менее трех объектов туристического показа в каждом из них. Журналистам планируют предоставить одно- или двухместные номера в гостиницах.
Согласно условиям тендера, места размещения должны располагаться на береговой линии или в исторической части городов, в которых будут проходить мероприятия пресс-тура.
Участникам обеспечат авиаперелеты из городов России в Симферополь и обратно, а также трансфер по Крыму.
Подобные пресс-туры на полуострове местные власти проводят ежегодно с разными программами и участниками.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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