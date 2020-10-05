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Власти Судака жалуются на «несанкционированный выброс мусора»
фото © Крым.реалии
В администрации Судака утверждают, что на протяжении всего курортного сезона отмечались «многочисленные случаи несанкционированного выброса бытового мусора» гражданами и индивидуальными предпринимателями в урны.
На сайте администрации приводит ряд правил и постановлений относительно вывоза бытового и строительного мусора и пригрозили штрафами за их невыполнение.
«Дополнительно сообщаем, что летом 2020 года в Судаке по ул. Восточное шоссе (возле газового хозяйства) открылась перегрузочная площадка по сбору ТКО, которая принимает все виды твердых коммунальных отходов. Кроме того, ветер, бродячие собаки, да и сами жители разносят мусор далеко от коммунальных урн, загрязняя улицы нашего города», – говорится в сообщении.
В начале сентября российские власти Крыма потребовали от администрации Судака более тщательной уборки городской набережной.
В Крыму находятся 28 полигонов для твердых бытовых отходов, однако, по информации Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только девять. Еще в 2018 году власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства семи мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.
По мнению местных экологов, в Крыму нет полигонов твердых бытовых отходов, которые бы соответствовали современным экологическим требованиям.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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