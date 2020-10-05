Власти решили расследовать обстоятельства странного исчезновения севастопольской студентки

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения севастопольской студентки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что после обеда 29 сентября текущего года девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. В настоящее время сформирована группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, которая во взаимодействии с сотрудниками транспортной полиции и МЧС осуществляют поисковые мероприятия, на что ориентированы и все находящиеся в акватории суда», – сообщила Постнова.

Уголовное дело в целях проверки следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения студентки возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Постнова отметила, что в рамках возбужденного уголовного дела у следствия имеется более широкий круг процессуальных полномочий для проведения различных следственных действий и иных процедур по розыску.

«Тщательным образом будут изучены все обстоятельства исчезновения девушки, круг ее общения и события, ему предшествующие. Рассматриваются различные версии безвестного исчезновения студентки. Ход поисковых мероприятий и расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления», – добавили в СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что девушка пропала после того, как отправилась на морскую прогулку на яхте с бизнесменом. Ее спутник вернулся, а судно выбросило на берег неподалеку от Севастополя. О пропаже девушки сообщила ее сестра в соцсетях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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