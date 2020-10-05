Власти Крыма решили, что воды на полуострове скоро станет больше

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Благодаря балканскому циклону, который пришел в Крым на прошлой неделе, Симферопольское водохранилище получило более 150 тысяч кубометров воды.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водоснабжением.

«У нас динамика положительная - с дождями были притоки в водохранилища. Предварительно, больше 150 тысяч кубометров поступило только вот за выходные дни в Симферопольское водохранилище. Если такая погода будет и дальше, а после 10 октября ожидаются осадки, это нам облегчит ситуацию», - сказал Аксенов.

В свою очередь директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов добавил, что жители крымской столицы получили на выходных больше воды, благодаря дождям.

«За истекшие сутки пришло 70 тыс. кубометров воды (после выпадения осадков – ред.), в субботу – 90 тыс., а до этого два дня подряд по 100 тыс. кубометров. Как мы и обещали, при наличии дополнительных притоков, я на эту величину увеличиваю подъем воды в Симферополе. Собственно это и позволило стабилизировать давление по городу», – отметил он.

На прошлой неделе в Крыму пришел балканский циклон, который принес с собой ливни и грозы.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, всего в сентябре выпал 51 мм осадков. Это 121% месячной нормы. Причем такой показатель был достигнут за счет четырех дождливых дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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