Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 78.4
воздух +20
море +22

Водный кризис

Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

15:17 понедельник, 5 октября 2020
Симферополь
Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

фото © ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистки воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».

«Ищем технологии по очистки реки Салгир, выясняем с Роспотребнадзором до конца, готовы ли почистить до такой степени, чтобы использовать ее с целью подачи этой воды для бытовых нужд. Но по опыту других мы видим, что вода после очистных используется только на полив. Но нам нужно просто точку в этом вопросе поставить», – сказал Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения 5 октября.

Ранее Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. А причина этому – канализационные стоки. В связи с этим, по словам Аксенова, власти Крыма обратились в правительство России за помощью в строительстве современных очистных сооружений, которые смогли бы сделать пригодной к использованию сточную воду в Салгире.

С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Фонд капремонта в Крыму объяснил повышение взносов. Повышение размеров минимальных взносов за капремонт для крымчан обусловлено тем, что за прошедшие пять лет в республике изменились цены на товары и услуги по ремонту и содержанию жилья.

Безводный месяц: сколько воды осталось в водохранилищах Крыма. В крымских водохранилищах естественного стока по состоянию на 1 октября осталось чуть больше 39 миллионов кубометров. За последний месяц запасы воды в республике уменьшились на 6,935 миллиона кубометров.

«Севастополю тоже надо»: в Крыму уже начали делить не построенную опреснительную установку. Опреснительная установка, которую в Крыму собираются поставить в Николаевке, скорее всего будет использоваться для водоснабжения не только республики, но и Севастополя, у которого пока нет альтернативных водных проектов.

Аксенов потребовал своевременно наполнять баки с водой. Баки с водой, которые установлены во всех районах Симферополя, должны наполняться своевременно.

Власть
Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

Украина изучает хорватский опыт для «деоккупации Крыма»

Вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отправился с рабочим визитом в Хорватию, где он проведет ряд встреч, с целью изучения Украиной опыта Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Водный кризис
Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистки воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».

Происшествия
Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте

Юный житель Севастополя получил год тюрьмы за пост ВКонтакте

Провозглашен обвинительный приговор 17-летнему жителю Севастополя, который в интернете «призывал к осуществлению экстремистской деятельности по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности».

Власть
Военнослужащие в Крыму похители человека

Военнослужащие в Крыму похители человека

Крымский гарнизонный военный суд признал троих военнослужащих виновными в похищении человека. Как сообщила пресс-служба суда, организатором преступления признан офицер в звании капитана.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации