Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму заявили, что самолет не имеет отношения к прошедшим дождям ● Безводный месяц: сколько воды осталось в водохранилищах Крыма ● «Севастополю тоже надо»: в Крыму уже начали делить не построенную опреснительную установку ● Аксенов потребовал своевременно наполнять баки с водой ● Россия призывает ООН «дать оценку» ситуации с водой в Крыму
Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира
фото © ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистки воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».
«Ищем технологии по очистки реки Салгир, выясняем с Роспотребнадзором до конца, готовы ли почистить до такой степени, чтобы использовать ее с целью подачи этой воды для бытовых нужд. Но по опыту других мы видим, что вода после очистных используется только на полив. Но нам нужно просто точку в этом вопросе поставить», – сказал Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения 5 октября.
Ранее Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. А причина этому – канализационные стоки. В связи с этим, по словам Аксенова, власти Крыма обратились в правительство России за помощью в строительстве современных очистных сооружений, которые смогли бы сделать пригодной к использованию сточную воду в Салгире.
С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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