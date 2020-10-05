Власти Крыма подумывают выкачивать воду из Салгира

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистки воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».

«Ищем технологии по очистки реки Салгир, выясняем с Роспотребнадзором до конца, готовы ли почистить до такой степени, чтобы использовать ее с целью подачи этой воды для бытовых нужд. Но по опыту других мы видим, что вода после очистных используется только на полив. Но нам нужно просто точку в этом вопросе поставить», – сказал Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения 5 октября.

Ранее Аксенов сообщил, что уровень загрязнения реки Салгир в пределах Симферополя в тысячу раз превышает норму. А причина этому – канализационные стоки. В связи с этим, по словам Аксенова, власти Крыма обратились в правительство России за помощью в строительстве современных очистных сооружений, которые смогли бы сделать пригодной к использованию сточную воду в Салгире.

С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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