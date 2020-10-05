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Санкции

Власти Крыма намерены через ООН добиваться отмены западных санкций

13:08 понедельник, 5 октября 2020
Власти Крыма намерены через ООН добиваться отмены западных санкций

фото © Крым.реалии

Глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов уверен, что «крымские санкции» ЕС отменят, когда представители ООН посетят Крым, «увидят как живут простые люди» и «расскажут правду Западу».

Об этом он сказал комментируя расширение санкций ЕС из-за строительства Крымского моста.

«Секторальные санкции мешают нормальной жизни простых людей на полуострове, и рано или поздно мы добьемся их отмены. На последней, 45-й сессии Совета по правам человека в Женеве в очередной раз было направлено обращение к новому спецдокладчику ООН Елене Довгань по вопросу об односторонних принудительных мерах и их влиянии на права человека в Крыму. Мы надеемся, что эта представительница Беларуси посетит полуостров и расскажет Западу правду, как живут простые крымчане, и что их ни в коем случае нельзя наказывать за выбор, сделанный в 2014 году», – сказал Молохов.

В то же время старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге и бывший пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик указал на то, что пакет ограничений за строительство Крымского моста изначально не направлен против самих крымчан.

«Логика в том, чтобы наказать нарушителей международного права. Санкции Евросоюза, введенные 17 марта 2014 года, не были направлены на то, чтобы воспрепятствовать строительству Керченского моста. Это были ограничения против лиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом списке сегодня 177 человек и более 40 компаний. Строительство Керченского моста также является нарушением международного права», – пояснил он.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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