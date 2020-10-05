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Великобритания научилась обходить комплексы ПВО С-400 около Крыма
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ВВС и ВМС Великобритании в последнее время значительно увеличили количество патрулирований у границ России и около Крыма, в том числе на участках, которые контролируются системами ПВО С-400. Как пишет американский журнал The National Interest, королевские военные могли найти «дыры» в противовоздушной обороне данных систем.
Эти прорехи в обороне С-400 могут позволить американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II потенциально войти в воздушное пространство России, не будучи обнаруженными С-400.
Сообщалось, что летавшие возле Крыма для проведения электронной разведки самолеты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1 могли собирать сведения о реагировании системы ПВО России на американские бомбардировщики. Известно, что полеты самолетов-разведчиков НАТО у Крыма продолжались весь сентябрь.
Также стало известно, что британский эсминец Dragon вошел в акваторию Черного моря.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении ЧФ РФ.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинский генерал опроверг неспособность ВСУ защитить Крым. Вооруженные силы Украины обладали достаточным потенциалом в 2014 году, чтобы перекрыть и удерживать «все проходы в Крым» от «вежливых людей».
Вокруг Крыма кружат американские беспилотники. Источник в силовых структурах Крыма сообщил, что у границ полуострова раньше летали украинские дроны, однако с началом 2020 года их полеты прекратились, а им на смену пришли американские разведывательные БПЛА типа Global Hawk.
В России решили, что Запад отрабатывает сценарий войны возле границ Крыма. Британские силы ВВС и ВМС вовсю активничают у берегов Крыма, пытаясь использовать ранее собранные данные на предмет возможности противодействия российской системе ПВО в случае реального конфликта.
Эскадра кораблей ЧФ уничтожила воздушные цели в Черном море. Экипажи кораблей Черноморского флота приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», проведя тренировочные артиллерийские стрельбы по воздушным целям.
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Великобритания научилась обходить комплексы ПВО С-400 около Крыма
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