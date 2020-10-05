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Происшествия

В севастопольском дворе вспыхнувший из-за недоразумения конфликт закончился грабежом

12:15 понедельник, 5 октября 2020
Севастополь

Вечером во дворе многоквартирного дома 41-летняя жительница города хотела позвонить своему приятелю, но ошиблась номером и на звонок ответил мужчина, живущий по соседству.

Разговор перерос в спор и 43-летний мужчина решил проучить незнакомку. Он вышел к ней на улицу, выхватил из ее рук смартфон и скрылся. Похищенное устройство злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Грабителя из Крыма задержали на вокзале в Саратове. При патрулировании на вокзале в Саратове нашли также пропавшего без вести местного жителя.

Уголовник торговал в Севастополе чужими земельными участками. Ранее судимый мошенник отправился на очередные 3 года в колонию строгого режима за попытку продать гражданину чужой земельный участок. Вооружившись поддельным распоряжением департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, преступник 1985 года рождения пытался получить за продажу постороннего имущества 400 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

В Крыму мужчина украл сотни пар кроссовок и продавал их на рынке. Житель Симферополя украл в магазине две сотни пар кроссовок, а затем продавал их рынке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Тренер симферопольской спортшколы подозревается в развращении несовершеннолетней. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего тренера по пулевой стрельбе одной из спортивных школ Симферополя, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

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