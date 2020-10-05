Происшествия
В севастопольском дворе вспыхнувший из-за недоразумения конфликт закончился грабежом
Вечером во дворе многоквартирного дома 41-летняя жительница города хотела позвонить своему приятелю, но ошиблась номером и на звонок ответил мужчина, живущий по соседству.
Разговор перерос в спор и 43-летний мужчина решил проучить незнакомку. Он вышел к ней на улицу, выхватил из ее рук смартфон и скрылся. Похищенное устройство злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
Ранее Новости Крыма сообщали:
Грабителя из Крыма задержали на вокзале в Саратове. При патрулировании на вокзале в Саратове нашли также пропавшего без вести местного жителя.
Уголовник торговал в Севастополе чужими земельными участками. Ранее судимый мошенник отправился на очередные 3 года в колонию строгого режима за попытку продать гражданину чужой земельный участок. Вооружившись поддельным распоряжением департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя, преступник 1985 года рождения пытался получить за продажу постороннего имущества 400 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.
В Крыму мужчина украл сотни пар кроссовок и продавал их на рынке. Житель Симферополя украл в магазине две сотни пар кроссовок, а затем продавал их рынке, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Тренер симферопольской спортшколы подозревается в развращении несовершеннолетней. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего тренера по пулевой стрельбе одной из спортивных школ Симферополя, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.
COVID-19 выявлен у 28 человек в Севастополе
Медики за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе.
Опять больше ста: в Крыму выявили 105 новых случаев коронавируса
За 4 октября на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
Крымская Золушка: Поклонская потеряла туфельку на инаугурации губернатора фото
В Севастополе состоялась инаугурация губернатора Михаила Развозжаева, победившего на выборах благодаря поддержке более чем 85% избирателей.
Рост не остановить: в Крыму рекорд по количеству новых заражений
За 1 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции.
2 октября
В квартире многодетной мамы в центре Севастополя обрушился потолок фото
Семья с пятью детьми опасается повторного обрушения – ремонта кровли им придется ждать еще лет десять.