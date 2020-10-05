Жилплощадь
В квартире многодетной мамы в центре Севастополя обрушился потолок
фото © Форпост
Семья с пятью детьми опасается повторного обрушения – ремонта кровли им придется ждать еще лет десять.
В Севастополе после ночного ливня в квартире в центре Севастополя обрушилась половина потолка. Внезапное происшествие случилось ранним утром 2 октября в одной из квартир на улице Ленина, 10, где живет семья с пятью детьми.
Как рассказала ForPost многодетная мать Вера, причиной части обрушения части потолка стал ночной ливень. К счастью, в этот момент в помещении никого не было.
Сразу после случившегося женщина предприняла безуспешные попытки дозвониться в ООО «УК «Центр», которая обслуживает многоквартирный дом.
«Мы пока всех не обзвонили, они никак не реагировали. Я им несколько раз звонила, они мне говорят, ждите в порядке очереди, когда мы приедем, а у меня просто дети, и потолок может дальше продолжать обваливаться», – рассказала она.
В итоге сотрудники управляющей компании пришли к обеду – зафиксировали зияющую дыру в потолке, устранили течь и сообщили, что залатать потолок смогут только, когда все просохнет – дней через пять.
Следом за управляющей компанией к женщине пришли сотрудники жилнадзора – вместе с жильцами они осмотрели чердак и обнаружили в кровле множественные просветы. А это значит, что следующий дождь может стать не менее разрушительным, отмечает многодетная мама.
«То есть если сейчас пойдет снова дождь, фактически у нас будет то же самое, потому что есть просветы в кровле и в полу чердака. Я сама лично видела, что между каждым шиферным листом везде есть зазоры, не только над моей квартирой. Просто, видимо, у нас там не было бетонного перекрытия, поэтому протекло и обрушился потолок», – уточнила она.
По словам женщины, ремонт кровли в их доме запланирован в течение трех лет, но так долго кровля без ремонта не выдержит, опасается она.
«Вокруг обвала потолок еще очень сильно влажный, и фактически мы не будем пользоваться кухней, это небезопасно», – отметила она.
Добиться ясности по ситуации с обрушившимся в квартире потолком в УК «Центр» оказалось задачей не из легких. В приемной ForPost сообщили, что такими вопросами не занимаются и порекомендовали обратиться в диспетчерскую компании, однако там отметили, что не уполномочены что-либо сообщать о ситуации на Ленина, 10 и направили обратно в приемную руководства УК.
В итоге тернистые пути телефонных переговоров привели в производственно–технический отдел, но там на телефонные звонки никто так и не ответил.
В тексте использованы материалы: Форпост
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