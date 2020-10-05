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Власть

В Крыму заявили о продлении срока временного ввоза автомобилей

10:11 понедельник, 5 октября 2020

Срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который истекает в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, дополнительно продлен до 31 марта 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни, ссылаясь на изменения в Решение Совета ЕЭК № 47 от 29.04.2020, внесенные в связи с действием принятых ранее ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Обновленный документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 г. «Таким образом, декларанты транспортных средств, в отношении которых заканчивается установленный таможенным органом срок временного ввоза и отсутствует возможность осуществления обратного вывоза в связи с пандемией COVID-19, смогут до 31 марта 2021 года (а не до 30 сентября 2020 года, как было установлено ранее) исполнить обязательства, приятые при временном ввозе таких автомобилей на территорию ЕАЭС», - сообщили в таможне.

Декларантам таких автомобилей не нужно дополнительно обращаться в таможенный орган для заполнения пассажирской таможенной декларации или заявлений: срок будет продлен на основании ранее поданных документов автоматически.

При этом указанное обстоятельство не освобождает от необходимости соблюдать требования и ограничения при использовании временно ввезенных транспортных средств, а также от исполнения обязанности по их обратному вывозу.

Кроме того, до 31 марта 2021 года приостановлено течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

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