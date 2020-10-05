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Происшествия

В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом

08:17 понедельник, 5 октября 2020
В Крыму пропала студентка, уехавшая кататься на яхте с российским бизнесменом

фото © instagram

В Крыму пропала 20-летняя студентка Лилия Бирулина.

Во вторник, 29 сентября, Лилия решила покататься на катере с мужчиной 40- 43-лет. Около 17-00 они отплыли на катере из бухты Круглая.

«Возможно с ними был кто-то еще, дальнейшей информации о ее местоположении нет. Кто располагает какими-либо сведениями, видели ее 29 сентября или позднее, возможно, слышали крики 29 сентября после 17-00 в районе бухты Круглая видели ссору или драку с ее участием, либо просто встречали ее в течение дня, просьба сообщить нам», – написала сестра девушки в инстаграме.

По некоторым данным, мужчина вернулся на берег без Лили. По словам матери девушки, она отправилась на прогулку с бизнесменом Петром Шапиро, передает канал Mash.

По словам интернет-пользователей, девушка была в обществе Петра Ш., директора сети домов престарелых, однако эта информация пока не подтверждена. В комментариях к посту пишут, что, по предварительным данным, произошел шторм, и мужчина добрался до берега вплавь, «бросив девушку». Утверждается также, что он сначала дал показания, а потом от них отказался.

Сестра пропавшей подтвердила информацию о том, что мужчина добрался до берега, а девушка - нет.

«Да, это та ситуация», - коротко написала она.

О его показаниях пока ничего не известно. Семья уже подала заявление в полицию, а также обратились в поисково-спасательный отряд Лиза Алерт.

Лилию ищут, ее особые приметы: пирсинг, бусинка на шее и шрам на колене.Известно, что Бирулина приехала в Севастополь зимой. Поступила в СевГУ на факультет лингвистики. В свободное время подрабатывала репетитором.

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